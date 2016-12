L'allenatore del Pescara Massimo Oddo ha convocato 25 giocatori per la trasferta di Palermo: non c'è Aquilani come previsto (il centrocampista si avvia alla risoluzione del contratto), fuori anche Manaj, c'è Valerio Verre. Con un ma: Verre è stato espulso nell'ultimo turno di campionato contro il Bologna e dunque è squalificato e non disponibile contro i rosanero. Nessun errore: chiamato anche l'infortunato Pepe, Oddo sceglie dunque di chiamare il gruppo al completo per tenerlo unito. Ecco l'elenco dei convocati:



Portieri: Fiorillo, Bizzarri, Aldegani.



Difensori: Crescenzi, Biraghi, Campagnaro, Coda, Fornasier, Gyomber, Zampano, Vitturini, Zuparic.



Centrocampisti: Benali, Brugman, Bruno, Cristante, Memushaj, Verre.



Attaccanti: Caprari, Pepe, Pettinari, Del Sole, Mancini, Mele, Delli Carri.





Di seguito il comunicato del Giudice Sportivo che conferma la squalifica di Verre:



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



VERRE Valerio (Pescara): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.