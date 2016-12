Sono 22 i convocati da Luciano Spalletti in vista della sfida che vedrà la Roma affrontare domani sera il Chievo Verona. Recuperato in extremis Nainggolan, non in lista De Rossi e Manolas.



Ecco l'elenco completo:



Alisson, Crisanto, Szczesny, Pellegrini, Palmieri, Mario Rui, Fazio, Seck, Vermaelen, Bruno Peres, Juan Jesus, Rudiger, Spinozzi, Gerson, Strootman, Nainggolan, Perotti, Salah, El Shaarawy, Totti, Dzeko, Iturbe