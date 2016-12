Rifinitura mattutina per la Sampdoria a Bogiasco ormai conclusa, e elenco dei giocatori convocati per la partita con l'Udinese già diramato dal club blucerchiato. Mister Giampaolo, per il match di questa sera, farà a meno solo dei lungodegenti Viviano e Carbonero.



Per il resto, squadra al completo con 25 effettivi tra cui si rivede anche Silvestre dopo l'esclusione di domenica. Di seguito la lista come appare su Sampdoria.it:



Portieri: Krapikas, Puggioni, Tozzo.

Difensori: Dodô, Krajnc, Pavlovic, Pereira, Regini, Sala, Silvestre, Skriniar.

Centrocampisti: Alvarez, Barreto, Cigarini, Djuricic, Eramo, Fernandes, Linetty, Palombo, Praet, Torreira.

Attaccanti: Budimir, Muriel, Quagliarella, Schick.