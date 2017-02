Sono 23 i convocati di Eusebio Di Francesco in vista della sfida che vedrà il Sassuolo affrontare il Milan al Mapei Stadium. Fra i convocati anche Simone Missiroli che non si è allenato in settimana per un lutto familiare.



Ecco l'elenco completo:



Portieri: Pomini, Consigli, Pegolo.

Difensori: Peluso, Acerbi, Gazzola, Cannavaro, Dell'Orco, Letschert, Adjapong.

Centrocampisti: Pellegrini, Missiroli, Sensi, Aquilani, Mazzitelli, Duncan.

Attaccanti: Matri, Defrel, Politano, Pierini, Berardi, Ricci, Ragusi.