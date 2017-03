In vista del match di domani contro la Lazio, 30esima giornata di Serie A TIM in programma al Mapei Stadium alle ore 18, il tecnico del Sassuolo Eusebio Di Francesco ha convocato i seguenti calciatori:



PORTIERI



1 Alberto POMINI

47 Andrea CONSIGLI

79 Gianluca PEGOLO

​

DIFENSORI



5 Luca ANTEI

13 Federico PELUSO

15 Francesco ACERBI

20 Pol LIROLA

28 Paolo CANNAVARO

39 Cristian DELL'ORCO

55 Timo LETSCHERT

98 Claud ADJAPONG

​

CENTROCAMPISTI



6 Lorenzo PELLEGRINI

7 Simone MISSIROLI

12 Stefano SENSI

21 Alberto AQUILANI

22 Luca MAZZITELLI

32 Alfred DUNCAN



ATTACCANTI



9 Pietro IEMMELLO

10 Alessandro MATRI

11 Gregoire DEFREL

16 Matteo POLITANO

25 Domenico BERARDI

90 Antonino RAGUSA



Defezione dell'ultimo momento di Federico Ricci: per un risentimento muscolare accusato nella rifinitura odierna l'attaccante neroverde non è fra i convocati del match di domani.