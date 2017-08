Si avvicina il 2 settembre, la data della sfida decisiva per la qualificazione al Mondiale di Russia 2018 tra Italia e Spagna. Il ct delle Furie Rosse, Julen Lopetegui, ha diramato la lista dei convocati per la partita del Santiago Bernabeu: un elenco di cui fa parte anche il milanista Suso - alla prima chiamata con la nazionale maggiore - , mentre l'altro "italiano" è Reina. Torna a sorpresa David Villa, attaccante del New York City, mentre non c'è Diego Costa. Ecco l'elenco completo: De Gea, Reina, Kepa; J. Alba, Azpilicueta, Bartra, Carvajal, Nacho, Monreal, Piqué, S. Ramos; Isco, T. Alcantara, Busquets, Suso, D. Silva, Iniesta, Saul, Koke, Asensio; I. Aspas, Deulofeu, Vitolo, Morata, Pedro, Villa.