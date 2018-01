Ultimo allenamento in ritiro a Pomezia per i rossoverdi che nel pomeriggio si trasferiranno a Terniper proseguire il ritiro pre-Salernitana.

Sono 23 i convocati di Sandro Pochesci per il match in programma domani sera alle 20.30 al Libero Liberati contro i campani. Torna Paolucci dopo il turno di squalifica, prima chiamata per Signori e Repossi.

Portieri: Plizzari, Sala

Difensori: Signorini, Valjent, Ferretti, Favalli, Gasparetto, Zanon, Vitiello, Rigione

Centrocampisti: Paolucci, Angiulli, Defendi, Statella, Bordin, Signori

Attaccanti: Albadoro, Tremolada, Montalto, Finotto, Carretta, Repossi, Piovaccari