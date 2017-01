Si chiude la settimana di Copa del Rey con un big match: al nuovo San Mames l'Athletic ospita il Barcellona per l'andata degli ottavi di finale. Colpo di scena, a vincere in una partita fatta di mille polemiche sono i baschi: 2-1, ai gol nel primo tempo di Aduriz e Williams risponde Messi ma non basta. Il Barcellona recrimina per due rigori non concessi, ma non riesce a sfruttare nel finale la doppia superiorità numerica per le espulsioni di Raul Garcia e Iturraspe.



Athletic-Barcellona 2-1

25' Aduriz (A), 28' Williams (A), 52' Messi (B).