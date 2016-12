Altri quattro incontri validi per il turno di ritorno dei sedicesimi di Copa del Rey. L'Alaves supera senza problemi il Gimnastic con un secco 3-0, così come l'Athletic che ne rifila tre al Santander. Passa agli ottavi ma non senza fatica il Celta Vigo, di misura sull'UCAM Murcia, mentre l'Espanyol perde ai calci di rigore con l'Alcorcon



h. 20.00



Alaves-Gimnastic 3-0 (andata 3-0)

12' Mendez (A), 31' rigore Sobrino (A), 40' Krsticic (A)



Celta Vigo-UCAM Murcia 1-0 (andata 1-0)

29' Diaz (C)



h. 21.00



Athletic-Santander 3-0 (andata 2-1)

17' Etxeita (A), 47' Garcia (A), 72' Williams (A)



Espanyol-Alcorcon 1-1, 4-5 dopo i calci di rigore (andata 1-1)

20' Gimenez (A), 84' Perez (E)