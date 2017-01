Gol e spettacolo al Camp Nou per il ritorno dei quarti di finale di Copa del Rey: dopo lo 0-1 in trasferta il Barcellona strapazza la Real Sociedad 5-2 e accede in semifinale, dove affronterà una tra Atletico Madrid, Celta Vigo e Alaves. Protagonista Denis Suarez, autore di una doppietta, ma gli applausi sono tutti per Lionel Messi che segna su rigore e serve due assist decisivi. In rete anche Luis Suarez e Arda Turan, Juanmi e Willian José per l'orgoglio degli ospiti.



Barcellona-Real Sociedad 5-2 (andata 1-0)

17' D. Suarez (B), 55' rigore Messi (B), 62' Juanmi (R), 63' L. Suarez (B), 73' Willian José (R), 80' Turan (B), 82' D. Suarez (B).