Sarà Egitto-Camerun la finale della Coppa d'Africa 2017: i Leoni Indomabili hanno battuto il Ghana per 2-0 e si sono conquistati la possibilità di giocarsi il titolo contro Salah e compagni. Match combattuto, che si sblocca nella ripresa: al 72' il difensore Ngadeu-Ndadjui sfrutta un disastro difensivo del Ghana per aprire i giochi, le Black Stars provano la reazione ma nei minuti di recupero Bassogog sfrutta al meglio un contropiede e in pallonetto realizza il gol che libera la gioia del Camerun, che per la terza volta (1986, 2008, 2017) affronterà l'Egitto in finale. Burkina Faso-Ghana sarà la finalina per il 3°-4° posto.



