Lo strappo tra Keita e il ct della Senegal Cissè è abbondantemente ricucito. Il Senegal sogna la Coppa d'Africa, oggi affronta l'Algeria ma è già qualificata con netto anticipo. Ed è lo stesso Cissè ad incensare l'esterno della Lazio: "Considero Keita una pepita, un giovane calciatore che ha ampi margini di miglioramento. Ha già mostrato buone cose, è sulla buona strada per diventare un campione del futuro. È una grande opportunità per il Senegal, renderà grande questa Nazionale". E in coppia con Manè: "Sono due grandi del futuro, ma devono sapere che non possono risolvere tutti i problemi da soli, devono essere sostenuti...".