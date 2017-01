Costa d'Avorio in pole position su 888sport.it per il trionfo in Coppa d'Africa, al via il prossimo 14 gennaio. Gli ivoriani, campioni in carica, puntano al terzo successo nel torneo, forti di un organico completo in ogni reparto, nel quale spicca Franck Kessié, il corteggiatissimo centrocampista dell'Atalanta con il vizio del gol: sei reti in Serie A fino a qui. Un altro trofeo per gli arancioni è dato a 4,50. Sul tabellone scommesse di 888sport.it, spicca anche il Senegal, secondo favorito a 6,00, che ha in rosa un altro gioiellino del nostro campionato: Keita Balde della Lazio. Nel caso, per i senegalesi, si tratterebbe del primo trionfo in assoluto nella competizione. Il podio virtuale dei quotisti è completato dall'Algeria: la nazionale nordafricana si è messa in luce agli ultimi mondiali, dove è arrivata fino agli ottavi, e può contare su Riyad Mahrez. Per chi ama le tradizioni c'è da scommettere sull'Egitto, la squadra che più volte (7) ha trionfato in Coppa d'Africa: l'ottavo sigillo dei Faraoni viaggia a quota 9,00. Tra le squadre più vincenti di sempre anche Ghana e Camerun, con quattro trionfi a testa: entrambe sono piazzate a 10,00 per la quinta affermazione. Quota 10,00 anche per il Gabon, che può contare sul fattore campo, in quanto Paese ospitante della competizione. Poi le quote salgono, passando dal 21,00 della Tunisia, al 26,00 della Repubblica del Congo e del Mali, al 36,00 del Burkina Faso, e al 51,00 del Togo. Chiudono il pronostico, tutte a 101,00, Guinea Bissau, Uganda e Zimbabwe.