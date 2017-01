Il Marocco ha perso la sua partita d'esordio in Coppa d'Africa contro la Repubblica Democratica del Congo. La squadra capitanata dallo juventino Medhi Benatia è uscita sconfitta per 1-0 a seguito di una rete messa a segno al 55' da Kabananga. Benatia ha giocato tutti i 90 minuti dell'incontro al contrario del compagno di squadra El Kaddouri. Il centrocampista del Napoli è partito titolare ma uscito al 61'. Nell'altro match del girone C, Costa d'Avorio e Togo hanno pareggiato per 0-0.