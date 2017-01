Quarta giornata della Coppa d'Africa 2017. Alle 17 il Ghana sconfigge per 1-0 l'Uganda, alle 20 0-0 tra Mali ed Egitto: g iornata storica per la Coppa d'Africa e per il portiere egiziano El Hadary, che entra in campo al 25' per l'infortunio di El Shenawy e diventa il giocatore più longevo della storia della competizione, coi suoi 44 anni. Domani in programma alle 17 Gabon-Burkina Faso e alle 20 Camerun-Guinea Bissau.



Ghana-Uganda 1-0

32' Andrè Ayew (G)



Mali-Egitto 0-0