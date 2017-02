Un ultimo sforzo verso la finale: la Spagna si ferma per la Coppa del Re, giocano Barcellona e Atletico Madrid. I blaugrana partono con il favore dell'andata, Suarez e Messi hanno espugnato il Vicente Calderon, e la finale è a portata di mano: sarebbe la 4° consecutiva per il Barça, la 5° negli ultimi 6 anni, la 3° consecuitva di Luis Enrique. Difficile per gli uomini di Simeone ribaltare la situazione, ma il gol di Griezmann dell'andata tiene ancora vive le ultime speranze di rimonta. Fischio d'inizio alle 21, si gioca al Camp Nou.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Barcellona: Cillessen, S. Roberto, Pique, Umtiti, J. Alba, D. Suarez, Rakitic, A. Gomes, Messi, L. Suarez, A. Turan. All. Luis Enrique.



Atletico Madrid: Moya, Juanfran, Savic, Godin, Filipe Luis, Carrasco, Koke, Saul, Gaitan, Griezmann, Torres. All. Simeone.



Barcellona-Atletico Madrid 0-0 LIVE (all'andata 2-1)