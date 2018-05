Sarà Davide contro Golia nella finale della Coppa di Francia, che si gioca domani allo Stadio di Saint Denis di Parigi. Ovvero, Les Herbiers contro Paris Saint Germain. Da una parte una squadra semiprofessionista, che nella terza divisione francese sta lottando per non retrocedere, costruita con un budget complessivo di due milioni di euro. Dall’altra le superstar del Psg, che ha già vinto il campionato e si avvia, lo dicono le quote, a conquistare la sua quarta coppa di fila. Inevitabile che il pronostico sia tutto sbilanciato a favore della squadra di Unai Emery: la vittoria nei novanta minuti viaggia a 1,02 appena sul tabellone 888sport.it, nella scommessa secca su chi alzerà il trofeo la quota scende addirittura a 1,01. Dall’altra parte, invece, la piccola squadra della Vandea che proverà un vero e proprio miracolo. È arrivata in finale grazie a una serie di incroci molto favorevoli, non incontrando fino a qui alcuna squadra della Ligue 1. Domani dovrà compiere un’impresa: battere il Psg nei tempi regolamentari vale addirittura 41 volte la scommessa, riuscire a portarlo ai supplementari, chiudendo sul pareggio, pagherebbe 14 contro 1. Più o meno quanto la possibilità di alzare la coppa al termine delle ostilità, data a 15,00.