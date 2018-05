Il tecnico del Les Herbiers, Stephane Masala, ha parlato a Le Parisien della finale di Coppa di Francia contro il PSG, in programma questa sera: "Ci sono tecnici dieci volte più esperti di me che non hanno mai messo piede allo 'Stade de France'. Farò un discorso che sorprenderà i ragazzi, dirò qualcosa che non hanno mai sentito in vita loro. So bene che le possibilità di vincere e portare a casa il trofeo sono pari a zero, il vero successo sarà quello di resistere il più a lungo possibile. Secondi? Minuti? Un'ora? Non so, l'importante non è il risultato. Voglio solo vedere Parigi negli occhi".