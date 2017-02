Si è giocato anche in Germania questa sera, non per la Bundesliga ma per la Coppa di Lega. Quattro le partite in programma, la più importante ha visto il Borussia Dortmund ospitare l'Hertha Berlino. Dopo l'1-1 dei 90 minuti e dei supplementari si è andati ai rigori, che hanno dato la vittoria alla squadra di Thomas Tuchel. Nelle altre gare, poker dello Schalke al Sandhausen, vittoria per l'Eintracht Francoforte sull'Hannover e della sorpresa Lotte sul Monaco 1860.



Lotte-Monaco 1860 2-0

28' Lindner (L), 58' Freiberger (L)



Sandhausen-Schalke 1-4

38' Schopf (SC), 43' Caligiuri (SC), 46' Naldo (SC), 64 Wooten (SA), 71' Konoplyanka (SC)



Borussia Dortmund-Hertha Berlino 1-1 (4-3 d.c.r.)

27' Kalou (HB), 48' Reus (BD)



Hannover-Eintracht Francoforte 1-2

57' Harnik (H), 62' Tawatha (EF), 66' Seferovic (EF)