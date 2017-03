In Coppa di Germania si vanno delineando le semifinaliste: ci sarà il Borussia M'Gladbach che stasera nei quarti ha battuto in trasferta l'Amburgo col risultato di 2-1 e le reti di Stindl su rigore e di Raffael, che vanificano il gol di Wood. Tutto facile per il Bayern che approda alla semifinale dopo aver battuto 3-0 lo Schalke con una doppietta di Lewandowski e rete di Alcantara. Ieri il Francoforte aveva sconfitto 1-0 il Bielefeld con rete di Blum. Per conoscere l'altra semifinalista occorrerà aspettare ancora qualche giorno perchè la sfida tra Sportfreunde Lotte e Borussia Dortmund è stata rinviata (ieri il campo era impraticabile).