Ecco i risultati del secondo turno di Coppa Inglese, che ha visto protagonisti tra gli altri Leicester e Crystal Palace.



Crystal Palace-Ipswich Town 2-1

McArthur 2 (C), Celina (I)



Accrington Stanley-West Bromwich 1-3

Rondon, Philips, Rodriguez (W), Dallison (A)



Aston Villa-Wigna 4-1

Hogan 2, Adomah, Bjarnasson (A),



Birmingham-Bournemouth 1-2

Kieftenbeld (BI), Fraser, Pugh (BO)



Brighton-Barnet 1-0

Tilley



Cardiff-Burton Albion 1-2

Naylor, Fox (B), Pilkington (C)



Carlisle United-Sunderland 1-2

Love, Gooch (S), Grainger (C)



Doncaster-Hull City 2-0

May, Rowe



Fulham-Bristol 0-1

Harrison



Grimsby Town-Derby County 0-1

Vydra rig.



Leeds-Newport Country 5-1

Roofe 3, Saiz, Vieira (L), Labadie (N)



Middlesbrough-Scunthorpe United 3-0

Fabio, Baker, Fletcher (M)



Milton Keynes Dons-Swansea 1-4

Seager (M), Fer 2, Abraham, Ayew (S)



Norwich-Charlton 4-1

Novak (C), Murphy 2, Watkins, Tyrbull (N)



QPR-Brentford 1-4

Borysiuk AG, Egan, Maupay, Clarke (B), Furlong (Q)



Sheffield-Leicester 1-4

Gray, Slimani 2, Musa (L), Lavery (S)



Watford-Bristol 2-3

Capoue, Mariappa (W), Hinds, Reid, Eliasson (B)



Bolton-Sheffield Wednesday 3-2

Dervite, Armstrong, Karacan (B), Rhodes 2 (S)



Reading-Milwall 3-1 d.t.s

Bacuna, Evans, Smith (R), Ferguson (W)