In Spagna è stata serata di andata dei sedicesimi di finale di Copa del Rey: in campo il Real Madrid, che dopo un primo tempo di sofferenza, vince contro il Fuenlabrada, società militante in Segunda División B, la terza serie del campionato spagnolo, grazie a due rigori. Vittorie anche per la Real Sociedad a Lleida, per il Levante a Girona e per il Las Palmas a La Coruna.



Lleida-Real Sociedad 0-1 - 32' Canales (RS)

Girona-Levante 0-2 - 39' E. Boateng (L), 62' Doukoure (L)

Deportivo La Coruna-Las Palmas 1-4 - 8', 16' Momo (L), 59' Lucas Perez (D), 81' e 90' Calleri (L) ; espulso Juanfran (D) al 24'

Fuenlabrada-Real Madrid 0-1 - 62' rig. Asensio (R) , 79' rig. Lucas Vasquez (R); espulso Candela (F) all'80'

Tenerife-Espanyol 0-0