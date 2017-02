I derby della capitale triplicano e diventano 3 in due mesi. Con o senza barriere, questo ancora è da decidere, come lo è l'orario delle due semifinali di Coppa Italia. La Questura, negli ultimi anni, ha portato avanti il diktat che le stracittadine si giocassero con la luce del sole, ma chi lo spiega alla Rai?



La televisione di stato ha speso fior di milioni per accaparrarsi i diritti della Coppa Italia ed è chiara la volontà di trasmettere i match in prima serata. Diventa anche difficile immaginare un derby che si giochi alle 15 di un mercoledì pomeriggio: scarsa affluenza allo stadio, negozi aperti nelle aree sensibili limitrofe all'impianto, difficoltà di parcheggio.

La Lega ha comunicato le date delle due partite, ma non gli orari. Per quelli c'è ancora tempo.