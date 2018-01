Saranno ancora Juve e Lazio a giocarsela per la Coppa Italia, almeno così la pensano i bookmaker ora che il quadro delle semifinali si è completato. Bianconeri e biancocelesti (che hanno giocato due delle ultime tre finali) sono i favoriti sul tabellone Snai. Juve davanti a tutti, la quota è 1,90, per una storica vittoria: sarebbe la quarta di fila (la 13ª complessivamente), che allungherebbe la striscia record di trionfi consecutivi detenuta dalla squadra di Allegri. Segue la Lazio, data a 4,00 per il settimo successo nella competizione. Staccato di poco il Milan (che punta alla sesta Coppa), piazzato a 5,00. Chiude il pronostico la sorprendente Atalanta, che però paga il fatto di dover affrontare proprio la Juve in semifinale: i nerazzurri in trionfo (l’ultimo risale al 1963) sono dati a quota 7,00.