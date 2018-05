Oltre all'accesso diretto in Europa League, la finale di Coppa Italia in programma stasera mette in palio anche benefit economici per le due società partecipanti che si vanno a sommare alla divisione dell'incasso. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport , chi solleverà il trofeo avrà diritto a un premio in denaro di 3,9 milioni di euro , mentre la perdente si dovrà accontentare di 2,5 milioni. In ogni caso, Milan e Juventus sono destinate a incontrarsi nuovamente tra qualche mese nella prossima Supercoppa italiana.