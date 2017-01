Coppa Italia - Ottavi di finale



Fiorentina-Chievo 1-0



Marcatore: 93' rig. Bernardeschi (F)



Fiorentina (4-2-3-1): Tatarusanu; Tomovic, De Maio, Sanchez, Olivera (78' Ilicic); Vecino, Badelj (78' Cristoforo); Chiesa (90' Borja Valero), Zarate, Bernardeschi, Kalinic. All. Sousa.



Chievo (3-5-2): Sorrentino; Cesar, Spolli, Gobbi; De Guzman, Radovanovic, Izco, Castro (83' Birsa), Bastien; Inglese (78' Meggiorini), Floro Flores (46' Gamberini). All. Maran.



Arbitro: Celi di Bari



Ammoniti: 36' Castro (C), 52' Tomovic (F), 62' Vecino (F), 64' Badelj (F), 65' Kalinic (F), 89' Gobbi (C), 92' Sorrentino (C)



Espulsi: 45' Radovanovic (C), 71' Zarate (F).