Fiorentina (4-2-3-1) - Tatarusanu; Tomovic, De Maio, Sanchez, Olivera; Vecino, Badelj; Chiesa, Zarate, Bernardeschi; Kalinic.



Chievo Verona (3-5-2) - Sorrentino, Cesar, Spolli, Gobbi, De Guzman, Radovanovic, Izco, Castro, Bastien, Inglese, Floro Flores. All. Maran .

Questa pomeriggio alle 17.30 al Franchi di Firenze continuano: di scena ladiche riceve ildi. Momento complicato per entrambe le compagini: i Viola non sono ancora scesi in campo nel 2017, visto che la gara di Pescara è stata rinviata per neve, e domenica sera aspettano la Juve, con. L'attaccante croato dovrebbe giocare titolare, nonostante le voci sul trasferimento in Cina, nella squadra di Fabio Cannavaro, ma sicuramente la concentrazione non sarà massimale. Dal canto loro i veronesi sono reduci dal brutto ko interno contro l'Atalanta, e vogliono subito rifarsi: Maran punta su Bastien in appoggio ad Inglese e Floro Flores. Chi vince affronta nei quarti il Napoli, che ieri ha battuto lo Spezia.