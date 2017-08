Serata di Coppa Italia. Dopo il roboante successo di ieri contro il Trapani per il Torino (7-1), questa sera sarà il primo impegno ufficiale per molte squadra di Serie A: fuori Bologna e Benevento; avanti Spal, Chievo, Crotone, Sampdoria, Sassuolo, Udinese e Cagliari.



Bologna-Cittadella 0-3

20' Kouame, 41' Pasa, 45' Litteri



Benevento-Perugia 0-4

43', 70', 75' Cerri, 90' Emmanuello



Brescia-Pescara 1-3

30' Capone (P), 34' Bisoli (B), 57', 81' Del Sole (P)



Carpi-Salernitana 3-3 (7-6 dopo i calci di rigore)

2' Minala (S), 32' Zito (S), 70' Malcore (C), 79' Concas (C), 91' Bocalon (S), 102' Nzola (C)



Pordenone-Lecce 3-2

7', 48' Di Piazza (L), 80',83' Burrai, 90' Parodi (P)



Spal-Renate 1-0

28' Vicari



Chievo-Ascoli 2-1

27' Birsa (C), 68' Favilli (A), 95' Cacciatore (C)



Crotone-Piacenza 2-1

18' Baberis (C), 61' Bini (P), 83' Ceccherini (C)



Sampdoria-Foggia 3-0

19' Barreto, 76' Caprari, 80' Kownacki



​Sassuolo-Spezia 2-0

8' Missiroli, 28' Berardi



Udinese-Frosinone 3-2

20' Tehreau (U), 37' Gori (F), 63' Lasagna (U), 71' Jankto (U), 78' Crivello (F)



Bari-Cremonese 2-1

8' Brighenti (C), 29' Salzano (B), 41' Nene (B)



Cagliari-Palermo 1-1 (4-2 dopo i calci di rigore)

46' Joao Pedro (C), 66' La Gumina (P)