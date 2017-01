Dopo le partite di settimana scorsa, continuano a partire da oggi gli ottavi di Coppa Italia: alle 21, presso lo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, si gioca Inter-Bologna. Sfida importante per i nerazzurri, che contro i rivali rossoblu si giocano l'accesso ai quarti di finale della competizione, molto importante in ottica europea, ma soprattutto vogliono dare continuità alle cinque vittorie di fila arrivate in campionato e vogliono avere la possibilità di centrare la vittoria di un trofeo, dopo la prematura uscita dall'Europa League. In attacco, Pioli concede fiducia dal primo minuto al brasiliano Gabigol, in coppia per la prima volta in una gara ufficiale con Mauro Icardi: un'occasione importante per il baby talento ex Santos, che in questo inizio di stagione non ha avuto tante opportunità di mettersi in mostra. A centrocampo ci sono Kondogbia e Gagliardini, in difesa torna Medel, mentre Donadoni dovrebbe puntare sul tridente composto da Rizzo, Destro e Krejci. Chi passa incontra la vincente della sfida tra Lazio e Genoa, partita prevista per domani. In una eventuale semifinale invece, i nerazzurri potrebbero sfidare la Roma di Luciano Spalletti.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Inter (4-2-3-1): Carrizo, D'Ambrosio, Medel, Murillo, Ansaldi, Gagliardini, Kondogbia, Gabigol, Joao Mario, Eder, Palacio. All. Pioli.



Bologna (4-3-3): Da Costa, Krafth , Oikonomou , Maietta , Masina , Donsah , Pulgar , Dzemaili , Di Francesco, Destro, Riz zo . All. Donadoni