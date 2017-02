La Coppa Italia è giunta al penultimo atto: stasera e domani sono in programma i match di andata delle due semifinali Juventus-Napoli e Lazio-Roma. Si parte stasera allo Stadium di Torino, dove i detentori del trofeo ospitano la squadra di Sarri, ferita dopo il brusco ko casalingo con l’Atalanta che l’ha allontanata dalla vetta. In casa la Juve è praticamente imbattibile e negli ultimi match ha concesso pochissimo, subendo solo due reti nelle ultime 9 gare. In più può contare su Gonzalo Higuain, che ha già fatto centro alla sua ex squadra in campionato. Per i bookie di Stanleybet la Signora è comodamente avanti in lavagna, data a 1.75 contro il 4.95 di Reina e compagni, col pareggio a 3.55.