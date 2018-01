Stasera Juventus e Torino si incontreranno nell’ultimo quarto di finale di questa edizione di Coppa Italia. Il derby cittadino di Torino è in programma alle 20:45 all’Allianz Stadium, e verrà diretto dall’arbitro Daniele Doveri. Gli assistenti sono Tonolini e Tegoni, Calvarese è il quarto uomo; al Var Mariani e Di Fiore. Di seguito tutti gli episodi da moviola del derby della Mole:



68' - Fortissime polemiche del Torino dopo il gol del raddoppio di Mandzukic, convalidato in seguito all'intervento del Var. L'arbitro ha giudicato sul pallone l'intervento di Khedira su Acquah. Mihajlovic, allenatore del Torino, è furioso e viene allontanato.



55' - Lichtsteiner lancia splendidamente Douglas Costa verso la porta granata, ma il guardialinee segnala fuorigioco: decisione dubbia.



52' - Regolarissima la posizione di Douglas Costa, che mette un assist al bacio per Mandzukic. Il croato, però, manca la deviazione sotto porta del raddoppio.



30' - Annullato un gol a Douglas Costa per fuorigioco: decisione giusta.



19' - Negata una punizione dal limite dell'area alla Juve, dopo un chiaro fallo di Burdisso su Dybala!