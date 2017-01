Terzo ottavo di finale di Coppa Italia: stasera tocca alla Juventus di Allegri, che ospita allo Stadium l'Atalanta di Gasperini. Entrambe le squadre sono in un buon momento: i bianconeri sono ripartiti bene dopo la sconfitta in Supercoppa aprendo il 2017 con il largo successo sul Bologna, gli ospiti arrivano dall'ottima vittoria a Verona sul Chievo ma hanno perso Gagliardini (ceduto all'Inter) e Kessie (Coppa d'Africa). Spazio al turnover ma non troppo: la Juve punta sull'esordio di Rincon e Dybala dal primo con Pjaca dalla panchina, l'Atalanta rispolvera Migliaccio ma lascia a riposo il Papu Gomez. Fischio d'inizio alle 20.45, arbitra Giacomelli.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



JUVENTUS (4-3-1-2): Neto; Lichtsteiner, Barzagli, Rugani, Asamoah; Rincon, Hernanes, Marchisio; Pjanic; Dybala, Mandzukic. All. Allegri



ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Conti, Grassi, Freuler, Spinazzola; Kurtić; Petagna, D'Alessandro. All. Gasperini.