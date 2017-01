Sfida infinita allo Stadium: questa sera Juventus e Milan tornano ad affrontarsi per la terza volta in questa stagione nei quarti di finale di Coppa Italia, con i bianconeri in cerca di rivincita. Due successi su due al momento per la squadra di Montella (1-0 a San Siro in campionato, vittoria ai rigori in Supercoppa), l'ex Allegri ha però dalla sua il fattore campo: il Milan infatti non ha mai vinto allo Stadium e l'ultimo successo contro i bianconeri a Torino risale al 2011, 0-1 firmato Gattuso. Statistiche in attesa che sia il campo a dare il verdetto definitivo: fischio d'inizio alle 20.45, arbitra il signor Massimiliano Irrati.