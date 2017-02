Ha già lasciato la firma nel derby vinto 2-0 dalla Roma lo scorso 4 dicembre, adesso è in un periodo magico e non può che essere tra i favoriti nelle scommesse sui marcatori del match tra Roma e Lazio in Coppa Italia. Radja Nainggolan, fa sapere Agipronews, si piazza benissimo nelle giocate marcatori della semifinale di domani: un’altra rete del Ninja è data a 3,50 su Microgame, quota vicinissima a quella dei bomber di ruolo. Una rete di Dzeko (tre derby giocati e tre gol segnati per il bosniaco) vale ad esempio 2,50, mentre paga 2,75 quella di Ciro Immobile della Lazio.