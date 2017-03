È il signor Irrati di Pistoia l'arbitro designato per la semifinale di andata di Coppa Italia fra Lazio e Roma. Calciomercato.com vi racconterà in diretta tutti gli episodi da moviola del match.



PRIMO TEMPO

7' - Salah controlla di mano e in vistoso fuorigioco in area di rigore d'attacco a due passi da Strakosha. Furiose le proteste di Parolo, ma nè arbitro nè guardalinee vedono il fallo.



13' - Conclusione di Dzeko in area, respinge Milinkovic con la Roma che chiede un fallo di mano che non sembra esserci



30' - Tutto regolare nel gol dell1-0 della Lazio. Felipe Anderson parte in posizione regolare al momento dell'assist per Milinkovic Savic.



41' - Giusto il giallo a Parolo. Il centrocampista della Lazio entra in ritardo su Nainggolan e rimedia una giusta e pesante ammonizione. Parola era diffidato e salterà la gara di ritorno.



SECONDO TEMPO

62' - Parolo e Biglia fermano in scivolata Emerson Palmieri. Dubbi sull'intervento, ma il fallo, non fischiato sembra esserci e di Parolo, già ammonito, che ha rischiato il secondo giallo.



67' - Annullato un gol a Immobile, ma la decisione è corretta perchè l'attaccante della Lazio parte da una netta posizione di fuorigioco.



71' - Contatto in area fra Alisson e Keita. Il portiere della Lazio prende nettamente la palla che gli scappa solo dopo il contatto con Keita. Non c'è rigore.



72' - Giallo a Rudiger che spintona Immobile oltre i cartelloni pubblicitari



90' - 6 minuti di recupero dovuti principalmente alla lunga esultanza di Immobile.