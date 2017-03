Dopo il match di ieri tra Juventus e Napoli e le polemiche arbitrali da esso scaturite, continua oggi con un altro piatto forte il programma delle semifinali d'andata di Coppa Italia: allo Stadio Olimpico alle 20.45 tornano a sfidarsi in notturna dopo quattro anni di attesa Lazio e Roma, in uno dei derby più infuocati d'Italia. Una stracittadina molto sentita, da entrambe le tifoserie, che questa volta vale l'accesso alla finale della Coppa nazionale: la squadra di Simone Inzaghi vuole tornare a vincere il duello contro la Roma dopo il 26 maggio 2013 quando, proprio in Coppa Italia, gli uomini di Petkovic trionfarono in finale conquistando per la sesta volta il trofeo nazionale. Andata in casa per i biancocelesti, che puntano su Milinkovic-Savic e Felipe Anderson alle spalle di Immobile; Marchetti indisponibile, Hoedt e Parolo diffidati. In casa giallorossa, dopo l'ottima vittoria di domenica contro l'Inter e il passaggio del turno in Europa League, il tecnico Luciano Spalletti vuole regalare un'altra gioia ai suoi tifosi: per questo in campo vanno i titolari, con Salah e Nainggolan a supporto di Dzeko.In porta c'è Alisson, Manolas in diffida. Arbitra Irrati di Pistoia. Per quanto concerne i precedenti, si tratta del diciannovesimo derby di Roma in Coppa Italia: i giallorossi sono avanti nove vittorie a sei, tre i pareggi.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos, de Vrij, Wallace; Basta, Parolo, Biglia, Milinkovic, Lukaku; Felipe Anderson, Immobile. All. Inzaghi



Roma (3-4-2-1): Alisson; Manolas, Fazio, Rüdiger; Peres, Paredes, Strootman, Emerson; Salah, Nainggolan; Dzeko. All. Spalletti