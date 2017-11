La Tim Cup 2017/18 potrebbe regalare un derby di Milano post-natalizio. Le date degli ottavi e dei quarti di finale della Coppa Italia, ufficializzati oggi dalla Lega Serie A, confermano che il 27 dicembre potrebbe disputarsi la sfida tra Milan e Inter.



La Lega ha infatti reso note le date dei prossimi turni. Negli ottavi di finale l’Inter aprirà il turno sfidando la vincente di Cagliari-Pordenone; poi toccherà alla Fiorentina (contro la vincente di Sampdoria-Pescara) e al Milan (la vincente del derby di Verona) il 13 dicembre, Lazio (contro chi vince tra Spal e Cittadella) il 14 dicembre, poi Napoli (contro Udinese/Perugia) il 19 dicembre, Atalanta (Sassuolo/Bari), Juventus (Genoa/Crotone) e Roma (Torino/Carpi) il 20 dicembre.



Coppa Italia 2017/18, le date degli ottavi di finale



Martedì 12 dicembre 2017: INTER–CAGLIARI/PORDENONE;

Mercoledì 13 dicembre 2017: FIORENTINA-SAMPDORIA/PESCARA;

Mercoledì 13 dicembre 2017: MILAN–CHIEVO VERONA/HELLAS VERONA;

Giovedì 14 dicembre 2017: LAZIO – SPAL/CITTADELLA;

Martedì 19 dicembre 2017: NAPOLI – UDINESE/PERUGIA;

Mercoledì 20 dicembre 2017: ATALANTA – SASSUOLO/BARI;

Mercoledì 20 dicembre 2017: JUVENTUS – GENOA/CROTONE;

Mercoledì 20 dicembre 2017: ROMA – TORINO/CARPI.



Per quanto riguarda il turno successivo, si scenderà in campo il giorno dopo Natale. Il “boxing day” all’italiana sarà la sfida del 26 dicembre tra la vincente di Lazio-Spal o Cittadella e quella di Fiorentina-Sampdoria o Pescara. Il 27 dicembre, invece, potrebbe esserci il derby di Milano, dopo Capodanno, invece, il 2 gennaio toccherà alla vincente di Napoli-Udinese o Perugia contro chi supererà il turno tra Atalanta-Sassuolo e Bari. Il calendario dei quarti di finale potrebbe chiudersi con un possibile Juventus-Roma il 3 gennaio: lo scontro diretto andrà in scena nel caso in cui i bianconeri riuscissero a battere la vincente tra Genoa e Crotone e lo stesso facessero i giallorossi contro Torino o Carpi.



Coppa Italia 2017/18, le date dei quarti di finale



Martedì 26 dicembre 2017: LAZIO/SPAL/CITTADELLA – FIORENTINA/SAMPDORIA/PESCARA;

Mercoledì 27 dicembre 2017: MILAN/CHIEVO VERONA/H.VERONA – INTER/CAGLIARI/PORDENONE;

Martedì 2 gennaio 2018: NAPOLI/UDINESE/PERUGIA – ATALANTA/SASSUOLO/BARI;

Mercoledì 3 gennaio 2018 JUVENTUS/GENOA/CROTONE – ROMA/TORINO/CARPI.