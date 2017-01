Dopo la vittoria del Napoli sullo Spezia, oggi si disputano altre due gare valevoli per gli ottavi di finale in Coppa Italia. A Firenze arriva il Chievo: Sousa ha un dubbio in attacco tra Babacar e Kalinic, sempre al centro della trattativa col club cinese del Tianjin Quanjian allenato da Cannavaro. Sul mercato c'è pure Evra, non convocato in attesa che decida se restare a Torino o andare a Valencia. Contro l'Atalanta priva di Kessie (in Coppa d'Africa) e con Gomez lasciato inizialmente a riposo da Gasperini, la Juve scopre Rincon, alla prima da titolare. Allegri promette spazio al giovane talento croato Pjaca, che però parte dalla panchina.



PROBABILI FORMAZIONI



Fiorentina-Chievo (17.30)

FIORENTINA (4-2-3-1): Tatarusanu; Salcedo, Tomovic, De Maio, Milic; Vecino, Badelj; Tello, Ilicic, Bernardeschi; Kalinic. Allenatore: Sousa.

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Izco, Cesar, Spolli, Gobbi; Castro, Radovanovic, Bastien; De Guzman; Inglese, Floro Flores. Allenatore: Maran.

Arbitro: Celi.



Juventus-Atalanta (20.45)

JUVENTUS (4-3-3): Neto; Lichtsteiner, Barzagli, Rugani, Asamoah; Rincon, Hernanes, Marchisio; Cuadrado, Mandzukic, Dybala. All. Allegri.

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Raimondi, Caldara, Masiello; Konko, Migliaccio, Grassi, Spinazzola; Kurtic; Pesic, D'Alessandro. All. Gasperini.

Arbitro: Giacomelli.