Questa sera conosceremo le due squadre finaliste della Coppa Italia targata 2017/2018. Si parte alle ore 17.30 con Juventus-Atalanta, prima semifinale di ritorno. Oltre agli indisponibili De Sciglio, Cuadrado, Bernardeschi e Higuain (autore del gol decisivo all'andata), Allegri non può contare sullo squalificato Bentancur. Dybala parte dalla panchina. Dall'altra parte assenti Petagna (infortunato) e Toloi (squalificato).

A seguire in serata c'è Lazio-Milan (0-0 all'andata) con Kalinic favorito su Cutrone al centro dell'attacco rossonero.



PROBABILI FORMAZIONI



Juventus-Atalanta (ore 17.30, andata 1-0, diretta tv su Rai Uno)

Juventus (4-3-3): Buffon; Lichtsteiner, Rugani, Barzagli, Asamoah; Marchisio, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Mandzukic, Alex Sandro. All. Allegri.

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Palomino, Caldara, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Spinazzola; Cristante; Gomez, Ilicic. All. Gasperini.

Arbitro: Fabbri.



Lazio-Milan (ore 20.45, andata 0-0, diretta tv su Rai Uno)

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Caceres, de Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. All. Inzaghi.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Kalinic, Calhanoglu. All. Gattuso.

Arbitro: Rocchi.