Si torna in campo per la prima gara del 2018 per Napoli ed Atalanta che si affronteranno questa sera in gara unica nei quarti di Coppa Italia. Secondo la Gazzetta dello Sport, Maurizio Sarri farà un turnover abbastanza corposo. In porta ci sarà Luigi Sepe. In difesa Mario Rui (squalificato contro il Crotone) al posto di Elseid Hysaj, con Maggio, Chiriches e Koulibaly. A centrocampo spazio a Amadou Diawara e Marko Rog, confermato Marek Hamsik. In attacco non ci sarà Lorenzo Insigne. Al suo posto Piotr Zielinski con Mertens e Callejon. Gasperini opta per il 3-4-1-2 con Cristante alle spalle di Ilicic e Gomez.