Tredici risultati utili consecutivi, sei partite di fila senza subire reti. Così il Milan - dopo la gara di ieri sera all’Olimpico contro la Lazio, decisa ai rigori - ha conquistato la finale di Coppa Italia. La formula Gattuso funziona eccome e i rossoneri, rigenerati dal nuovo allenatore, hanno la chance di soffiare il trofeo alla Juventus, che affronteranno nella finale del prossimo 9 maggio. I bianconeri sono sì favoriti, ma i bookmaker non escludono affatto il colpo di Gattuso: a 2,80 nelle scommesse su chi alzerà la Coppa. Nel caso, si tratterebbe del sesto trofeo per i rossoneri. Juve avanti nel pronostico, a 1,38 su Microgame, in ragione sia di uno stato di forma eccellente (ha vinto 13 delle ultime 14 gare, incassando solo 3 gol) sia dei precedenti: ha conquistato due delle tre finali giocate contro il Milan (per ultima quella della stagione 2015-2016), nonché le ultime tre edizioni della Coppa Italia. Chi vede rossonero, pensando anche a come è finita la gara di ieri, può confidare in una finale decisa ai rigori. Così il Milan trionfò nel 1973 contro la Juve in Coppa Italia e, più di recente, nel 2016, sempre ai bianconeri prese la Super Coppa dopo i tiri dal dischetto.