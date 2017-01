Il primo round di ottavi di Coppa Italia si chiude giovedì sera con la sfida del Meazza tra Milan e Torino. È il più equilibrato dei quattro match di questa tornata (stasera scende in campo il Napoli, favoritissimo a 1,16 contro lo Spezia). Avanti la squadra di Montella, ma a quota pesante: l'1 paga già 2,15, contro il 3,40 sul pareggio. Per gli amanti dei ricorsi storici, l'ultima volta che il Torino vinse a San Siro contro il Milan fu proprio in un ottavo di Coppa Italia, quello del 2000/2001: granata dati a 3,40 per il successo al 90°, mentre il semplice passaggio del turno pagherebbe 2,25. Milan ai quarti a quota 1,57.