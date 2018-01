Napoli-Atalanta (calcio d'inizio alle ore 20.45) è una gara valevole per i quarti di finale in Coppa Italia. Senza gli infortunati Milik e Ghoulam, Sarri manda in panchina diversi titolari come Reina, Albiol, Allan, Jorginho, Mertens e Insigne. Occasione da titolare per Ounas. Dall'altra parte Gasperini fa turnover sugli esterni, dove Castagne e Gosens fanno rifiatare Hateboer e Spinazzola. In attacco Gomez alle spalle di Cornelius, con Ilicic e Petagna in panchina, assente lo squalificato Kurtic. Arbitra Giacomelli. Chi passa il turno, in semifinale trova la vincente del derby Juventus-Torino, in campo domani sera allo Stadium.