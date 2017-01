Napoli-Fiorentina 1-0 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 71’ Callejon

​

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Maksimovic, Albiol, Strinic (61’ Maggio); Zielinski, Diawara, Hamsik (82’ Allan); Callejon, Pavoletti (64’ Mertens), Insigne. All. Calzona

​

Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu; Sanchez, Astori, Tomovic; Chiesa, Badelj (84’ Babacar), Vecino, Maxi Olivera; Bernardeschi (75’ Borja Valero), Cristofaro (75’ Ilicic); Kalinic. All. Sousa

​

Arbitro: Doveri di Roma



Ammoniti: 28’ Sanchez (F), 37’ Olivera (F), 45’ Astori (F), 62’ Tomovic (F), 67’ Hysaj (N), 93’ Chiesa (F), 93’ Insigne (N).



Espulsi: 90’ Hysaj (N) per doppia ammonizione, 90 +3’ Olivera (F) per doppia ammonizione.