Cominciano questa sera alle 20.45 i quarti di finale di Coppa Italia, dopo gli ottavi disputati nelle scorse due settimane: al San Paolo di Napoli arriva la Fiorentina di Paulo Sousa, forse la squadra più in forma del momento, come dimostrano le vittorie in campionato con Juventus e Chievo. I viola puntano moltissimo alla Coppa Italia, per accedere all'Europa e per centrare una vittoria di prestigio. Dal canto suo Maurizio Sarri, reduce dalla bella vittoria di Milano contro il Milan e in serie positiva in campionato, vuole guadagnarsi davanti ai propri tifosi la semifinale, dove affronterebbe la vincente della gara tra Juventus e Milan, in programma domani sera allo Stadium. Per quanto concerne le formazioni, il Napoli punta su Pavoletti al centro dell'attaccoe non opera troppo turnover, mentre la Fiorentina schiera dall'iinizio Kalinic, dopo il gran rifiuto alla Cina.



LE PROBABILI FORMAZIONI:



NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Maksimović, Strinić; Zielinski, Diawara, Hamsik; Callejon, Pavoletti, Insigne. All.Sarri



FIORENTINA (3-4-2-1): Tatarusanu; Sanchez, Astori, Tomovic; Olivera, Cristoforo, Vecino, Badelj, Chiesa; Bernardeschi; Kalinic.All.: Sousa.