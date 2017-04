21.10 Dopo il gol dello 0-1 Gonzalo Higuain non ha esultato, poi si è girato verso la tribuna autorità e ha gridato a De Laurentiis: "E' tua la colpa".



20.20 Higuain uscendo dal campo dopo il riscaldamento ha applaudito ironicamente la Curva A che lo fischiava, ha portato la mano all'orecchio come a dire "Vi sento, vi sento", poi ha indicato, in maniera polemica, la tribuna autorità dove siede De Laurentiis.







19.50 Altra accoglienza molto dura nei confronti di Higuain. Il pubblico del San Paolo ha fischiato e insultato il Pipita, a pochi minuti dall'inizio della semifinale di ritorno tra Napoli e Juventus. I tifosi azzurri non hanno gradito le parole dell'argentino, che secondo Il Mattino dopo la sfida di domenica sera, finita 1-1, ha dichiarato: "Ho dato tanto a questa squadra e a questa città. Non mi aspettavo tutti questi insulti”. Questi i video del nostro inviato Fabio Mandarini.