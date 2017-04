Manca poco ormai alla sfida tra Napoli e Juventus , la seconda in pochi giorni: la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Una sfida che sarà ancora più speciale per Maurizio Sarri, che ha un tabù da sfatare. Oltre alla possibilità di giocarsi il titolo, infatti, l 'allenatore del Napoli potrebbe per la prima volta vincere una sfida a doppio confronto da quando è sulla panchina azzurra: dal Villarreal al Real Madrid infatti non ci è mai riuscito.