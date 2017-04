Per quanto riguarda la semifinale di Coppa Italia di domani tra Napoli e Juventus, i partenopei possono ripartire dalla convincente prova di pochi giorni fa. La squadra di Sarri ha bisogno di vincere 2-0 per staccare il pass per la finalissima, e per i bookie inglesi questo risultato si gioca a 10.75. Un altro pareggio dopo quello di campionato vale invece 3.30 volte la posta, mentre una vittoria della squadra di Allegri è offerta a 2.85, meno probabile l’«1» “semplice” degli azzurri, quotato 2.50. Va in cerca di riscatto anche Gonzalo Higuain: il suo gol è dato a 2.30, per Mertens si sale a 2,65