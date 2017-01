Al via gli ottavi di Coppa Italia con il Napoli che ospita lo Spezia, formazione che ha già eliminato il Palermo nello scorso turno. Per i bookie di Sisal Matchpoint, gli uomini di Sarri non dovrebbero avere alcun problema a passare il turno: il segno 1 è a un popolare 1.12, l’impresa dei liguri al San Paolo pagherebbe ben 26 volte la posta, difficile anche il pareggio nei 90 minuti, offerto a 7.50. Scontato anche il passaggio turno degli azzurri, a 1.05, contro 9 per quello dello Spezia.