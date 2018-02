Milan e Lazio chiudono sullo 0-0 la prima parte della semifinale di Coppa Italia, risultato che almeno in quota lancia i biancocelesti nelle scommesse sul passaggio del turno. Il pareggio a San Siro porta a 1,65 l’offerta di Microgame per la Lazio in finale, mentre per i rossoneri la qualificazione si gioca a 2,10. Ancora più netto il vantaggio della squadra di Inzaghi per la sfida di ritorno in programma il 28 febbraio: la vittoria all’Olimpico pagherebbe 1,85, per pareggio e segno «2» si sale a 3,55 a 4,15. In lavagna, intanto, la finale è già blindata per la Juventus, che dopo il blitz a Bergamo si gioca a 1,03 contro il 10,00 dell’Atalanta. Schiacciante anche la superiorità nell’«1X2» del ritorno, dove un altro successo di Allegri viaggia a 1,45. Il blitz di Gasperini pagherebbe 8,25, il pareggio vale 4 volte la posta.